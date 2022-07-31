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Tekirdağ Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

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