Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu Tekirdağ Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu 31 Temmuz 2022 Pazar Saat: 22:55 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e6de379badf72fd7453bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cem Uzan : Türk futbolundan elinizi çekin Ankara'da 3 ayrı Cemevi'ne çirkin saldırı: Peş peşe açıklamalar... Ali Koç'tan Putin tezahüratı için olay açıklama Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi Ne Ege ne Akdeniz sahili... Bu görüntüler Konya'da çekildi Abdurrahman Dilipak İstanbul depremi için tarih verdi Müşteri kılığındaki tırnakçının ''el çabukluğu'' kamerada İslamiyetin kalbi Kâbe'de merakla beklenen an saniye saniye görüntülendi İstanbul'da korkunç cinayet! 20 yaşındaki genç katledildi