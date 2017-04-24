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  3. 24 Nisan 2017 17:50

Tekirdağ şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen askeri operasyon sırasında şehit olan, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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