Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi 08 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 13:00 Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın düzenlendiği operasyonda 1 ton 82 litre sahte rakı ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63414a3b18226255a257a1b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elindeki çantayla önüne gelene saldırdı! İplikçi Nedim rolüyle hafızalara kazınan İsmail İncekara'ya veda Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama Hadise'nin eski eşiyle görüntüleri çıkmıştı: Kerimcan Durmaz sessizliğini bozdu Simge Sağın yaz bitmiş, yağmur yağıyormuş dinlemedi! Cesur bikinisiyle kaçamağı olay oldu ''Ayılar açmasın diye yapılmış'' dedi ve... Cüneyt Özdemir'in bu videosu kahkahaya boğdu AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına kabusu yaşattı Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama