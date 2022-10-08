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Tekirdağ'da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın düzenlendiği operasyonda 1 ton 82 litre sahte rakı ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

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