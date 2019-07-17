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  3. 17 Temmuz 2019 12:05

Tekirdağ’da 30 mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 30 mülteciyi taşıyan minibüs, polisin ’dur’ ihtarına uymayarak iş yerinin bahçesine girerek kaza yaptı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Malkara’nın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 göçmeni taşıyan bir minibüs, polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, bir iş yerinin bahçesine girerek kaza...

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