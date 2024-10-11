Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi

Tekirdağ'da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki bir kozmetik fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar da meydana geldi.

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