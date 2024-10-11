Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi Tekirdağ'da büyük fabrika yangını: Sabaha kadar yandı; patlamalar meydana geldi 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 07:00 Tekirdağ'da Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki bir kozmetik fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar da meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708a2ecaa811bbcb304a6f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rojin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Hastane bahçesinde dehşet: Kadını silahla öldürüp intihar etti Kayıp Rojin'den günler sonra ilk iz Türkiye'nin doğa harikası Nemrut Krater Gölü ile yıldızlar aynı karede Mağazaya ''Abimizin selamı var'' kurşunu: Saldırıyı telefonuyla kaydetti Henüz 11 yaşındaydı... Zeytinburnu sahilinde kahreden olay Ehliyette yeni dönem için son 5 gün Beyoğlu Belediyesi'nde korkutan patlama Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi