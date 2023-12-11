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  4. Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada

Tekirdağ'da can pazarı! Kaza sonrası ölüm kalım yarışı kamerada

Tekirdağ Çorlu’da tır ile panelvan minibüsün çarpıştığı kazada yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

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