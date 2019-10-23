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  3. 23 Ekim 2019 14:45

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

Marmara Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde denizin, kıyıdan 25 metre çekilmesi paniğe neden oldu.

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