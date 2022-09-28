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Tekirdağ'da hortum paniği!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Bölgede tozu dumana katan hortum, bazı tesislerde hasara neden oldu.

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