Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da hortum paniği! Tekirdağ'da hortum paniği! 28 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 13:50 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hortum çıktı. Bölgede tozu dumana katan hortum, bazı tesislerde hasara neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/633426ee6b53af42090eec37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu bitkiye sakın dokunmayın! Cezası 109 bin 593 TL Van'a turist akını: Otellerde yer kalmadı Mersin'de terör operasyonu: Belediye personeline gözaltı! 50 ilimizi ilgilendiren dev projede geri sayım başladı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Mısırcı Dede yakalandı! Survivor adasına geri mi dönüyor ? Helikopteri orada gören gözlerine inanamadı Kadın yolcudan parasını isteyen taksi şoförüne yumruk Rusya'da yedek askerler eğitime başladı