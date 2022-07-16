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  4. Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor

Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 Temmuz'da kaybolan 20 yaşındaki genç için 400 kişilik ekip seferber oldu.

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