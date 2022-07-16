Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 17:30 Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 Temmuz'da kaybolan 20 yaşındaki genç için 400 kişilik ekip seferber oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2cb7fe6601b2cad79ce33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı İstanbullular Büyükada'ya akın etti Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü