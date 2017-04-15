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  3. 15 Nisan 2017 16:20

Tekirdağda korkunç kaza kamerada: Metrelerce sürüklendi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir minibüsün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

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Sıkıştığı yerde kurtarılmayı bekledi