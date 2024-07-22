Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da orman yangını Tekirdağ'da orman yangını 22 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 13:02 Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde Otluk alanda yangın çıktı. Uçak ve itfaiye yangına müdahale çalışması başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669e2e2cecb1183b2202835b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri ölüme ittiği anlar kamerada Sahilde kadınlar birbirine girdi: Saç saça baş başa kavga kamerada Uzman isim Türkiye'yi bekleyen acı gerçeği açıkladı: ''Tehlike çanları acı acı çalmaya başladı'' Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza Çanakkale'nin en lezzetlisinde hasat başladı: Tadını Ruslar bizden iyi biliyor Köprüde selfie çekerken denize düştü Amerika'ya taşınan Erdem Baş yeni işiyle herkesi şaşırttı Bu Osmanlı antikaları çöpten çıktı... Paha biçilemiyor