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Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde Otluk alanda yangın çıktı. Uçak ve itfaiye yangına müdahale çalışması başlattı.

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