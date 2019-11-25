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  3. 25 Kasım 2019 17:30

Tekirdağ'da sivrisinek ısırığı can aldı

Tekirdağ’da yaşayan Yüksel Sezgin isimli kadın sinek ısırması iddiası üzerine kaldırıldığı hastanede 2 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

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