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  3. 12 Nisan 2017 10:50

Tekirdağ'da tekstil fabrikasında patlama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi'nde kurulu bulunan bir tektstil fabrikasında patlama meydana geldi. Dumandan etkilenen 11 işçi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye itfaiye, polis ve saglık ekipleri sevkedildi

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