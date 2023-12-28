Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın Tekirdağ'da uyuşturucu fabrikasına baskın 28 Aralık 2023 Perşembe Saat: 15:10 Güncelleme: 28 Aralık 2023 Perşembe 15:10 Tekirdağ'da jandarma ekipleri kapalı gibi görünen bir tekstil fabrikasına düzenlendiği operasyonda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen yüzlerce kenevir ve esrar ele geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658d65ca6139791c340cbe53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otomobil akaryakıt istasyonuna daldı Sokak ortasında silahlı çatışma kamerada Hayat kurtaran ''heimlich manevrası'' kamerada Türkiye'nin insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi 3 kadını katledip ben kadın düşmanı mıyım diye sordu Deprem bölgesinde 22 araçlık zincirleme kaza! Ağır hasarlı 9 katlı bina kağıt gibi çöktü Merakla beklenen Xiaomi SU7 resmen tanıtıldı! 15 dakika şarjla 510 km menzil Engelli hastaya şiddete ''şaka'' tahliyesi