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Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü

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Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, 200 metre yükseklikten denize çakılarak hayatını kaybetti.

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