Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü Tekirdağ'da yamaç paraşütü kazası; pilot öldü 28 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 22:50 Güncelleme: 28 Haziran 2023 Çarşamba 22:50 Tekirdağ'da yamaç paraşütü yapan bir kişi, 200 metre yükseklikten denize çakılarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/649c8efd44e58864bf69e613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da büyük yangın! Gece gündüze döndü İstanbul'da taksici tacizi kamerada: ''Para önemli değil!'' Hastane morgunda yılan paniği İstanbul'da tu teknesi battı Muhtardan bayram namazına gelmeyenlere ''sulu'' ceza Ankara'da aile içi dehşet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü resmen açıklandı Konya'da kimyasal saldırı! O anlar kamerada Bozcaada'da Akvaryum Koyu krizi!