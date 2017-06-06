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  3. 06 Haziran 2017 18:45

Tekme atan çocuğu uyarmıştı…

ESKİŞEHİR'de kliniğini önündeki bir kediye doğru tekme atan 6 yaşlarındaki bir çocuğu uyaran veteriner 58 yaşındaki Turgay Özdemir, çocuğun dedesi ve babasının saldırısına uğradı. Çıkan arbedede yere düşen Özdemir'in sol ayağı kırıldı.

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