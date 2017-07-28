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  3. 28 Temmuz 2017 17:15

Tekme tokat yol verme kavgası kamerada

Gaziantep’te yol verme nedeniyle tartışan iki sürücü tekme tokat kavga etti. Sürücülerin kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

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