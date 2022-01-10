Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:05 Brezilya'da turist teknesinin üzerine dev kaya parçası düşmüştü. Korkunç olayda ölü sayısı 10'a yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dbbe8d6a22673d2c11d417" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi Hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay evlendi ABD'de kabus: 9’u çocuk 19 kişi yaşamını yitirdi Film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kamerada Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: ''Çekinme ara'' 8'inci kattan düştü! Ölüme 10 metre kala mucizevi kurtuluş! Köpeğine saldıran sokak köpeğini böyle bıçakladı Bakan açıkladı: Doğal gaz yardımı için tarih belli oldu Yine okul yine dayak skandalı! Sınıfta tekme tokat dövdü