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  4. Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Tekne faciasında ölü sayısı 10'a yükseldi

Brezilya'da turist teknesinin üzerine dev kaya parçası düşmüştü. Korkunç olayda ölü sayısı 10'a yükseldi.

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