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  3. 16 Temmuz 2017 19:15

Tekne gezisi faciayla bitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 2’si küçük çocuk 4 kişi denizden çıkartılırken, 1 kişi kayboldu.

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