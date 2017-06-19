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  3. 19 Haziran 2017 19:15

Tekne üst geçide sıkıştı

Sinop sokaklarında vinçle taşınan gezi teknesi üst geçide sıkıştı.

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Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
Dikkatsiz motosikletli bu kazada canından oldu
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Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
Kırmızı fularlı kızın anne ve babası adli kontrolle serbest bırakıldı
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Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
Polis midibüsü ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4ü polis 18 yaralı
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Pariste terör alarmı
Pariste terör alarmı
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Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
Hürkuş Paris’te ilk gösterisini yaptı
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Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı
Hız ibresi 110 kilometrede takılı kaldı