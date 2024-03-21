Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındaki tekneye de sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, teknelerden biri kullanılamaz hale geldi.

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