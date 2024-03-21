Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 12:56 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 12:56 Antalya'nın Alanya ilçesinde bir gezi teknesinde çıkan yangın, yanındaki tekneye de sıçradı. Yangında 1 kişi yaralanırken, teknelerden biri kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc043fd496998de50ead43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var TIR, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı 5 ilde dev operasyon: 3 suç örgütü daha çökertildi Cezaevinde büyük panik! 12 kişi hastanelik oldu FETÖ firarisi eski vali yakalandı Bir ilde fuhuş operasyonu! Şifre şaşırttı