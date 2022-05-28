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  4. TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı

TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dostluk ve kardeşlik sözleri ile alandakileri coşturdu.

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