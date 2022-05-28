Anasayfa Video Galeriler Gündem TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı TEKNOFEST fuarında Aliyev'in sözleri alandakileri coşturdu: Erdoğan ayağa kalkıp sarıldı 28 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 15:11 Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te konuşma yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dostluk ve kardeşlik sözleri ile alandakileri coşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6292116a14c77753494e26d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş kongresinde kavga: Yumruklar havada uçuştu Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu! Gurbetçilerin Türkiye'ye akını başladı! Koşun koşun Euro 17,50 TL! Türkiye'nin gizli cenneti mendereslerden kartpostallık görüntüler Avcılar’da sokak ortasında kadını tokatladı, çevredekiler izledi Trans oyuncu için Barbie bebek üretildi Bridgerton'ın yıldız ismi akıl hastanesine kaldırıldı Gece yarısı vahşeti: Akrabalarını katletti, eşini yaraladı İstanbul'da iğrenç olay: 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar!