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TEKNOFEST'te Togg yoğunluğu!

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Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni deneyim merkezinin adresi TEKNOFEST oldu. Festivale askeri uçakları görmek için gelenler, yağmur altında sıra bekleyerek TOGG’a binmeyi de ihmal etmedi.

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