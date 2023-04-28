Anasayfa Video Galeriler Gündem TEKNOFEST'te Togg yoğunluğu! TEKNOFEST'te Togg yoğunluğu! 28 Nisan 2023 Cuma Saat: 10:00 Güncelleme: 28 Nisan 2023 Cuma 10:00 Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’un yeni deneyim merkezinin adresi TEKNOFEST oldu. Festivale askeri uçakları görmek için gelenler, yağmur altında sıra bekleyerek TOGG’a binmeyi de ihmal etmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644b6f10973ea46989697233" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üç kadını tekme- tokat dövüp, taksiye zorla bindirdikleri anlar kamerada Pompalıyla okulun kapısına dayanan genç dehşet saçtı İzmir'de sitedeki büyük yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı Togg gelin arabası oldu... Çiftin Togg'un camına yapıştırdığı yazı olay oldu İmamoğlu merdaneyi görünce espriyi patlattı Kılıçdaroğlu’ndan Atatürk Havalimanı müjdesi İzmir'de büyük sitede korkutan yangın! Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti!