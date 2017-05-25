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  3. 25 Mayıs 2017 14:45

Teknosa, 2023’e kadar 25 bin kadını teknoloji okur-yazarı yapacak

2007 yılında başlattığı Kadın için Teknoloji projesi ile ücretsiz teknoloji eğitimi veren Teknosa, Türkiye’nin dört bir yanından kadınları teknoloji okur-yazarı yapmaya devam ediyor.

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