Anasayfa Video Galeriler Gündem Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada 15 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:00 Üsküdar'da iki otomobil içinde bulunan silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmada, akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f01559722e9640771e48e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı Oğuzhan Uğur'dan paylaşım rekoru kıran video Belediye Başkanı tatilcilere seslendiler: ''Gelmeyin'' Bir babanın en acı anı: Çocuğunun cansız bedenini kucağında taşıdı 15 Temmuz gecesine dair ilk kez ortaya çıkan görüntüler Saadet Partisi kovboy filmi paylaşımıyla olay oldu Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti: Başına taşla vurdu, yardım isteyip başında bekledi İstanbul'da tatil trafiği: Akın akın gidiyorlar İşte Rize'de selin geldiği o anlar...