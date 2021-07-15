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  4. Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada

Teksas değil İstanbul! Akaryakıt istasyonunda çatışma anı kamerada

Üsküdar'da iki otomobil içinde bulunan silahlı kişiler arasında yaşanan çatışmada, akaryakıt istasyonu çalışanı yaralandı.

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