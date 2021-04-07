  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet!

Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet!

Kağıthane’de 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü
Tecavüzcüyü köpek yakaladı, esnaf dövdü!
Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki
Yunan zulmünü Alman TV kanalı görüntüledi
Yasak Elma'nın ''yayınlanmayan'' sahnesi sosyal medyayı salladı
Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!''
Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı
Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''