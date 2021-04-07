Anasayfa Video Galeriler Gündem Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet! Teksas değil İstanbul! Döner bıçaklı, silahlı dehşet! 07 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 11:50 Kağıthane’de 24 yaşındaki genç, döner bıçağıyla saldırdığı şahıs tarafından tabancayla vuruldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/606d7271e92d3066fe626b43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine kapkaççı dehşeti! Metrelerce yerde sürükledi Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 5 terörist öldürüldü Tecavüzcüyü köpek yakaladı, esnaf dövdü! Diyanet'in 'aşı orucu bozmaz' açıklamasına sert tepki Yunan zulmünü Alman TV kanalı görüntüledi Yasak Elma'nın ''yayınlanmayan'' sahnesi sosyal medyayı salladı Canlı yayında Erdoğan için olay sözler: ''Seçimi kazanalım, dosyasını yargıya vereceğiz!'' Masumlar Apartmanı'nda Han'ın yeni sırrı ortaya çıktı Canlı yayında büyük kavga: ''AKP'liyim de, çıkıp da gazeteciyim deme bana!''