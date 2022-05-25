Anasayfa Video Galeriler Gündem Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 16:10 ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katleden saldırganın okula giriş görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628e2ad6f310f74be6788cc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada Selçuk Bayraktar Rus savaş uçağıyla uçtu! Türkiye TIR şoförünün bu videosunu konuşuyor ''Çocuklara eşcinsellik eğitimi, +18 ahlak dışı eğitim ve de PKK sempatizanlığı aşılıyorlar'' İstanbul'da ilginç sosyal deney: ''Kilometre başına 1.600 TL ödedi'' İstanbul'da korkunç cinayet! 22 yaşında kalbinden vuruldu Arto'nun, Murat Boz için ''eşcinsel'' iması ortalığı karıştırdı Türkiye'ye yeni yangın söndürme uçakları geldi Bu sahile girmek yasak! Cezası tam 109 bin TL