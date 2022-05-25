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Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokulda 19 öğrenci ve 2 öğretmeni katleden saldırganın okula giriş görüntüleri ortaya çıktı.

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