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Tekstil atölyesi alev topuna döndü

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Antalya’da müstakil evler arasındaki dikim atölyesi ve depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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