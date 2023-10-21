Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekstil atölyesi alev topuna döndü Tekstil atölyesi alev topuna döndü 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 16:20 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 16:20 Antalya’da müstakil evler arasındaki dikim atölyesi ve depoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533d0192d43d925852be073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahibi ile kiracı tartışmasında yine silahlar konuştu Alev alev yanan aracını söndürmek isterken ölümden döndü Kanserin doğal çözümünün hasadı başladı Can Yaman'dan hayranına skandal hareket Engelli yolcuya eziyetin cezası bu oldu İstanbul'da polis yelekli milyonluk gasp kamerada 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi