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  3. 09 Haziran 2020 12:05

Tekstil atölyesinde yılan paniği kamerada

Bursa’da bir tekstil atölyesine giren yılan, panik yarattı. Yılanın itfaiye ekipleri tarafından yakalanma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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