Anasayfa Video Galeriler Gündem Tekstil fabrikasında korkutan yangın Tekstil fabrikasında korkutan yangın 07 Kasım 2023 Salı Saat: 17:55 Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654a4fd9cb323d450009f043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Çelik basın toplantısını terk etti: ''Ara vermemiz lazım'' Yolcu teknesinde korku dolu anlar! Dümeni kilitlendi Farah Zeynep Abdullah ''Bihter'' oldu, sosyal medya yıkıldı İzmir'in cennet sahilinde korkutan manzara: Yüzlercesi kıyıya vurdu 90 metre uzayan Bolu Dağı Tüneli yeniden açıldı İstanbul’da boksör gence intikam saldırısı kamerada Bu öyle bir haber ki, ''yaşasın insanlık ölmemiş'' diyeceksiniz! Spor salonunun çatısı çöktü: 3 ölü İstanbul'da taciz şüphelisine meydan dayağı kamerada