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Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

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