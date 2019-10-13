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  3. 13 Ekim 2019 18:20

Tel Abyad Gümrük Kapısı böyle ele geçirildi

Fırat’ın doğusunda yürütülen Barış pınarı Harekatı’nın 5. gününde Tel Abyad Gümrük Kapısı ele geçirildi.

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Kendini marketin tuvaletine kilitleyen şahıs polisi alarma geçirdi
Kendini marketin tuvaletine kilitleyen şahıs polisi alarma geçirdi
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Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 karayolu kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı'nda M-4 karayolu kontrol altına alındı
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