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  3. 02 Kasım 2019 17:05

Tel Abyad'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad’da pazar yerine düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 10 sivil hayatını kaybetti.

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