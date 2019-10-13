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  3. 13 Ekim 2019 12:05

Tel Abyad'ın Suluk beldesi teröristlerden alındı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu unsurları, Telabyad ile Rasulayn arasında kritik öneme sahip Suluk Kasabası teröristlerden arındırıldı.

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