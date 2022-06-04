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TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi

TELE 1 muhabiri Engin Açar ve Kameraman Umutcan Yitük ile polisler arasındaki şiddete dönüşen gerginliğe dari görüntüler ortaya çıktı.

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