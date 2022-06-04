Anasayfa Video Galeriler Gündem TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi TELE 1 kameramanı ile polis birbirine girdi 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 11:15 TELE 1 muhabiri Engin Açar ve Kameraman Umutcan Yitük ile polisler arasındaki şiddete dönüşen gerginliğe dari görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629b149ac0cc522bec2018a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adliyede sahte MİT'çi vurgunu! 15 yıl hapsi isteniyor Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar! 38 ilde ''Miras'' operasyonu: 17 tutuklama İhbara giden polise saldırı Turistin son anları kamerada! Ölüme böyle ''düştü'' 200 drone ile nefes kesen gösteri! Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Sedat Peker hastaneye kaldırıldı İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...