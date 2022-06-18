Anasayfa Video Galeriler Gündem TELE1’in borçları ödendi TELE1’in borçları ödendi 18 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:45 TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1’e kesilen ve ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılacağı bildirilen RTÜK cezalarının ödendiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ad82a7c6d45b02832e00e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı Doğum kontrol hapınu kullanmayı bırakan genç kadın hayatının şokunu yaşadı Deniz keyfiniz kabusa dönebilir! Görülmez tehdit RİP Tam da koronavirüsten kurtulduk derken... İşte 2 yeni kabusumuz! Evlilik hayali kuranlara 2 kat kötü haber Cumhuriyet tarihine geçecek protesto: Bozuk yoldaki çukurlara ağaç diktiler Bakan Nebati'nin gözleri yine ışıl ışıl: ''Gücümüz yetmezse Erdoğan var'' Mehmet Metiner - Bülent Arınç restleşmesine Bahçeli de dahil oldu CHP'li Yıldırım Kaya selin vurduğu Ankara'nın Akyurt ilçesini ziyaret etti