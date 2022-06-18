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TELE1’in borçları ödendi

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1’e kesilen ve ayın 22’sine kadar ödenmemesi halinde haciz işlemi başlatılacağı bildirilen RTÜK cezalarının ödendiğini duyurdu.

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