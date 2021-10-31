Anasayfa Video Galeriler Gündem Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı 31 Ekim 2021 Pazar Saat: 21:31 Çekya’nın Liberec bölgesinde bulunan Jested Dağı’na çıkan teleferik kabininin 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu teleferikte bulunan operatör olay yerinde hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617ee0f59a4f58666223c093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli otomobil TOGG'un montajından ilk görüntüler geldi Akkuyu Nükleer Santrali’nde büyük patlama Kara kış sonunda geldi: Yollar buz pistine döndü Erdoğan-Biden görüşmesi başladı Bir ilçe diken üstünde! Arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Marmaray'da korkunç ölüm: Tren raylarına atlayarak feci şekilde can verdi Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a: ''Parasını ödeyip göndermeli''