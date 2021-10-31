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  4. Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı

Teleferikte korkunç ölüm! 30 metreden yere çakıldı

Çekya’nın Liberec bölgesinde bulunan Jested Dağı’na çıkan teleferik kabininin 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu teleferikte bulunan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.

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