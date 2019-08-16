Telefon bayisini basıp dehşet saçtılar: O anlar kamerada
16 Ağustos 2019 13:00
Telefon bayisini basıp dehşet saçtılar: O anlar kamerada
Ataşehir’de aldıkları hattın iki gün boyunca açılmadığını iddia eden silahlı saldırganlar, telefon bayisini bastı. Saldırganlardan biri tekme tokat dövdükleri görevliyi silahla vurdu. Saldırganlar polis tarafından yakalanırken, dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 8 Ağustos günü Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre telefon bayisinden aldıkları hat iki gün boyunca açılmayan...