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  4. Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti

Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti

İstanbul Bakırköy'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak, evine gittikleri H.K.'nın 4.5 milyon lira değerinde altınını aldıkları belirlenen şüpheliler yakalandı.

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