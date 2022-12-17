Anasayfa Video Galeriler Gündem Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti Telefon dolandırıcıları iş başında! 4,5 milyon TL'lik altınlarını elleriyle teslim etti 17 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 12:25 İstanbul Bakırköy'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak, evine gittikleri H.K.'nın 4.5 milyon lira değerinde altınını aldıkları belirlenen şüpheliler yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639d8b011fa51b73d834d303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta trafikte keserli maganda saldırısı kamerada Türkiye'nin ''mühendislik harikası'' viyadüğü için geri sayım başladı Büyükçekmece’de minibüsün çarptığı genç kız hayatını kaybetti Ankara'da yoğun sis etkili oldu AKINCI TİHA ateşledi; Türkiye'nin ilk yerli süpersonik füzesi 12'den vurdu Ankara'da yoğun sis etkili oldu Dostluk maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale Gökyüzünde kabus! Minik kız uçurtmanın kuyruğuna takılıp havalandı Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş tutuklandı