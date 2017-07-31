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  3. 31 Temmuz 2017 16:16

Telefon kabloları kopunca dünyayla iletişimleri kesildi

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Çampınar köyünde çürüyen telefon direklerinin yıkılması sonucu kopan hatlar nedeniyle ev telefonları ve internetin kesilmesine sebep oldu.

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