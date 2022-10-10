Anasayfa Video Galeriler Gündem Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon 10 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 21:30 Havaalanında arkadaşına beğendiği telefon kılıfını almasını rica eden İrem Derici, kılıfın fiyatı öğrenince şoke oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/634464bc9a4d0f6fd72ba463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev’de köprünün vurulma anı saniye saniye kamerada Sinan Engin canlı yayında bardak fırlattı Görüntüler İstanbul'dan! Çıplak halde kendini sokağa attı Bankayı el bombasıyla havaya uçurdu Bartın'da peş peşe 7 hortum oluştu Sur Kültür Yolu Festivali'nde muhteşem gece: Binlerce kişi akın etti Antalya'da orman yangını Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik Uyuşturucu bulunan cenaze aracının sahibi Albayrak ailesinin damadı çıktı