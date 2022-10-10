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  4. Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon

Telefon kılıfına ödediği para sonrası İrem Derici: Teşekkürler enflasyon

Havaalanında arkadaşına beğendiği telefon kılıfını almasını rica eden İrem Derici, kılıfın fiyatı öğrenince şoke oldu.

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