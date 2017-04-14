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  3. 14 Nisan 2017 20:50

Telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde daha önceden husumetli olan iki aile arasında telefonda başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri silahla olmak üzere 3 kişi yaralandı.

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