  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı

Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı

Maharashtra eyaletindeki Hindistan'da, 12 yaşındaki Mohit Ahire, ofisindeyken leoparın girdiğini fark edince sakin kalarak leoparın arkasından kapıyı kapatıp kaçmayı başardı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti
Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti
Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan!
Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan!
Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası
Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası
Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor
Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor
İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu
İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu
İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti''
İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti''
İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın
İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın
Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem
Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem
Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu
Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu