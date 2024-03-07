Anasayfa Video Galeriler Gündem Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı Telefonla oynarken ofise leopar girdi! Küçük çocuk yaptığıyla şaşırttı 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 20:50 Maharashtra eyaletindeki Hindistan'da, 12 yaşındaki Mohit Ahire, ofisindeyken leoparın girdiğini fark edince sakin kalarak leoparın arkasından kapıyı kapatıp kaçmayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9fe6ff3c862f67a016fc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Vicdansız! Yol üzerinde duran köpeğin üzerinden geçti Muğla'da oltaya takıldı: Hem zehirli hem saldırgan! Aşçı olarak girdi, usta oldu... O Adana'nın da Türkiye'nin de Mediha ustası Köpeğiyle tonlarca yükle şehirler arası mekik dokuyor İstanbul'da Akşener'in esnaf ziyaretinde kıyamet koptu İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu