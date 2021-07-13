Anasayfa Video Galeriler Gündem Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı Telefonunu vermeyince defalarca bıçakladı 13 Temmuz 2021 Salı Saat: 12:35 Esenler'de bir kişi, yanına çağırarak istediği cep telefonunu vermeye yanaşmayan yabancı uyruklu kişiyi defalarca bıçaklayarak, yaraladı. Olay anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ed5e6c3d3a5545125bcde7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yer: Antalya... Su seviyesi yükselince adacıkta mahsur kaldılar Dünyanın en eskisi... Kırıkkale'de heyecanlandıran keşif Devletten böyle çalmışlar! 30 ilde 'kaçak vergi' operasyonu 75 bin yıl hapsi istenen Tosuncuk için karar verildi Kasaptaki ''kokuyorsun'' cinayeti kamerada 16 yaşındaki Aysel'in öldüğü kaza kamerada Elektrik ve doğal gaz zammının nedenini Bakan canlı yayında açıkladı Türk bayrağına saldırı kamerada! Koparıp, çöpe attı Kız kardeşlerini rehin aldı... Özel harekattan nefes kesen operasyon