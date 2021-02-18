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  3. 18 Şubat 2021 08:50

TEM otoyolu savaş alanına döndü

TEM otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen kazada TEM otoyolu savaş alanına döndü. Kaza anı amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

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