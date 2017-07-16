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  3. 16 Temmuz 2017 15:45

TEM otoyolu trafiğe açıldı, Bolu Dağında trafik rahatladı

TEM otoyolu Kaynaşlı ve Abant turnikeleri arasında devam eden yol yapım ve bakım çalışması nedeniyle 4 Temmuz’dan bu yana kapalı olan TEM otoyolu 14.30 itibariyle açıldı.

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