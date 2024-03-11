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  4. TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı

TEM otoyoluna inen sürü ortalığı birbirine kattı

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde otobana giren büyükbaş hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. İstanbul ile Anadolu illerini birbirine bağlayan yolda karşılarına büyükbaş hayvan çıkan sürücüler şaşkına döndü.

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