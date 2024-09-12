Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM Otoyolu'nda 2 adet el bombası bulundu TEM Otoyolu'nda 2 adet el bombası bulundu 12 Eylül 2024 Perşembe Saat: 09:35 Güncelleme: 12 Eylül 2024 Perşembe 09:35 İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu'nda yol kenarında 2 adet pimi çekilmemiş el bombası bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e28bcbb24d6e6e0e0fcc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de bir tarihi keşif daha: Tam 3 bin 500 yaşında AK Parti ilçe başkanından polise ''alın bunları'' talimatı Kızılcık Şerbeti'nden yeni fragman geldi Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı 50 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Film sahnelerini aratmayan polis-şüpheli kovalamacası kamerada Mahalleye yıldırım düştü, vatandaşlar sokağa döküldü Bayraktar TB3'ten büyük bir başarı daha Narin'i arama çalışmaları arasında ''söyleyemem'' demişti, ne gördüğünü açıkladı