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TEM otoyolunda bu aracı gören dönüp bir daha bakt

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TEM Otoyolu’nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

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