Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM otoyolunda bu aracı gören dönüp bir daha bakt TEM otoyolunda bu aracı gören dönüp bir daha bakt 04 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:30 Güncelleme: 04 Ağustos 2023 Cuma 09:30 TEM Otoyolu’nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64cc9b0cdadea10f8d28d0d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TOGG fabrika şantiyesinde iş bırakma eylemi! Tuvana Türkay'dan plajda oryantal şov Dikkat! Zayıflama çayı öldürüyordu! Öfkeli kadından veterinere kedim öldü dayağı kamerada Her mahalledeki ünlü markette büyük rezalet! Eşini başkasıyla gördü, ortalık savaş alanına döndü! Belediye Meclisi karıştı! Yumruklar havalarda uçuştu Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'e çıktı Ünlü zincir markette skandal! Zabıta hepsine el koydu