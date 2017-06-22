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  3. 22 Haziran 2017 21:15

TEM otoyolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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Patnosta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Patnosta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Yılmaz Öztürkü vuran polise 10 yıl hapis
Yılmaz Öztürkü vuran polise 10 yıl hapis
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İki sene içinde aynı dereden 4üncü ceset çıktı
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Su altında sürpriz evlilik teklifi
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Şehit Tümgeneral Aydın anısına klip
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Survivor Orduda