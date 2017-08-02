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  3. 02 Ağustos 2017 21:45

TEM otoyolunda feci kaza: 6 ölü

Kocaeli TEM otoyolunda kontrolden çıkan bir tırın iki otomobile çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

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